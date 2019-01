Jovem de 20 anos morre em queda no cais do Funchal

Um jovem de 20 anos morreu hoje ao cair no cais do Funchal, na zona das estruturas de betão, conhecidas como "pés galo", usadas como quebra mar, disse à agência Lusa fonte dos Bombeiros Voluntários do Madeirense.

De acordo com a mesma fonte, a vítima era um estudante da zona do Campanário, concelho da Ribeira Brava.

A corporação foi alertada pelas 6:11, tendo estado no local elementos da Polícia Judiciária, Polícia de Segurança Pública, Polícia Marítima e Equipa Médica de Intervenção Rápida. O corpo foi retirado e transportado para a morgue do Instituto Médico-Legal da Madeira.

Lusa