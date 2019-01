Madeira entrega primeiro "kit bebé" à primeira menina nascida em 2019 na região

O Governo Regional da Madeira entregou esta terça-feira o primeiro cartão denominado 'kit bebé', no valor de 400 euros, uma medida de incentivo à natalidade, à família da menina que foi a primeira a nascer em 2019, na região.

A entrega foi efetuada pelo secretário da Saúde madeirense, Pedro Ramos, que se deslocou à maternidade do Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal.

O 'kit bebé' foi uma das medidas incluídas no Orçamento Regional para 2019 pelo executivo madeirense, destinada a "criar incentivos de apoio à natalidade, no valor máximo de 400 de euros por cartão".

A nota distribuída pelo gabinete do governante refere que o primeiro cartão foi atribuído a uma "menina que hoje nasceu no Hospital Dr. Nélio Mendonça, às 05:15", sendo a segunda filha de um casal que reside na freguesia de Gaula, no concelho de Santa Cruz, o município contíguo, a leste, do Funchal.

O Governo regional salienta que esta medida se "destina a todas as crianças que nascem na Região Autónoma da Madeira a partir do dia 01 de janeiro", passando a ser disponibilizada no espaço da maternidade do hospital do Funchal.

Esta iniciativa abrange também as crianças que nasçam nas clínicas privadas, na Região, sendo um "cartão personalizado com a identificação do recém-nascido, intransmissível e pode ser usado até a criança completar um ano de idade", adianta a mesma nota.

Os pais das crianças podem utilizar o cartão em qualquer farmácia da Região para adquirirem produtos que lhe façam mais falta, até ao valor máximo de 400 euros.

A mesma informação aponta que, "na lista dos produtos elegíveis, no âmbito desta medida, estão medicamentos, vacinas não incluídas do Plano Nacional de Vacinação e produtos de saúde e bem-estar".

Esta iniciativa do Governo Regional da Madeira é apoiada pela Associação Dignitude e da Associação Nacional de Farmácias.

Lusa