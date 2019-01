Milhares de pessoas deram as boas-vindas a 2019 no Terreiro do Paço

Milhares de pessoas estiveram no Terreiro do Paço, em Lisboa, para dar as boas-vindas a 2019. Muita música, 12 minutos de fogo de artifício à meia-noite e, depois da entrada no novo ano, Richie Campbell teve a missão de animar a festa.