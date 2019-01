O Governo considerou, esta quarta-feira, que a mensagem de ano novo do Presidente da República vai ao encontro das preocupações do Executivo.

Em reação ao discurso de Marcelo Rebelo de Sousa, os partidos de esquerda defenderam que é necessário mais justiça social e um corte com as políticas europeias. O PSD e CDS encontraram nas palavras do Presidente críticas ao Governo.