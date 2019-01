Mais de 500 mortes em acidentes na estrada em 2018

Pelo menos 512 pessoas morreram nas estradas portuguesas em 2018. Este é já o segundo ano consecutivo em que número de vítimas mortais em acidentes aumenta. Algo que não acontecia há 30 anos.

Os dados, a que o Jornal de Notícias teve acesso, mostram que a estratégia nacional está longe da meta fixada para 2020, que prevê que o número de mortes não ultrapasse os 399.

Mais de 300 pessoas foram detidas entre sexta-feira e as 8h00 de hoje, por condução com excesso de álcool no sangue, no âmbito da Operação "Ano Novo", segundo dados provisórios da GNR.

Entre sexta-feira e as 12h00 de terça-feira, primeiro dia de 2019, foram registados oito mortos e 18 feridos graves em acidentes de viação.