PSP regista mais acidentes e menos mortos nos 19 dias de "Festas Seguras"

A PSP registou 3.063 acidentes rodoviários e dois mortos, menos seis do que em igual período do ano passado, durante os 19 dias da operação "Polícia Sempre Presente: Festas Seguras 2018-2019", indicou esta quarta-feira aquela força de segurança.

Durante a operação, que decorreu entre 14 de dezembro e 01 de janeiro, a PSP registou mais cinco acidentes de viação do que no mesmo período do ano passado, tendo as vítimas mortais registado uma diminuição, bem como o número de feridos graves.

Segundo a PSP, os 3.063 acidentes provocaram dois mortos (menos seis), 37 feridos graves (menos doze) e 942 feridos ligeiros (mais 72).

Num comunicado de balanço da operação "Polícia Sempre Presente: Festas Seguras 2018-2019", a Polícia de Segurança Pública avança também que deteve 805 pessoas, 272 das quais por condução com excesso de álcool e 115 por condução sem habilitação legal para conduzir.

Nos 19 dias da operação, a PSP apreendeu 439.460 doses de droga, 33 armas de fogo e 53 outras armas. A PSP realizou ainda 1.010 operações de fiscalização de trânsito, levantou 7.661 autos por infrações rodoviárias e fiscalizou 43.982 viaturas.

Para a operação, que teve como objetivo aumentar o sentimento de segurança dos cidadãos nas áreas comerciais, eixos rodoviários, sistemas de transporte públicos e outros locais de grande concentração de pessoas, a PSP mobilizou 11.313 polícias e 2.908 meios motorizados.

Lusa