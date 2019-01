Hospital de Penafiel admite "grande aglomeração" de doentes na urgência

O Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa confirmou esta quinta-feira verificar-se uma "grande aglomeração" na urgência do hospital de Penafiel, o que tem provocado queixas dos doentes devido aos longos períodos de espera.

"Confirmamos que a situação na urgência teve um afluxo inusitado no dia de ontem [quarta-feira] , depois do fim de semana e do feriado, tendo havido uma grande aglomeração de utentes", pode ler-se numa posição escrita enviada à Lusa.

Ao longo desta quinta-feira, a Lusa registou relatos de bombeiros que transportaram doentes para a urgência de Penafiel (Hospital Padre Américo), dando conta da "situação caótica" do serviço, "com cerca de 30 doentes a aguardar internamento" e longos períodos de espera para o atendimento.

Confrontado o CHTS com a situação descrita pelos bombeiros, foi referido pela administração que "estão a ser tomadas as medidas possíveis que minimizem estes efeitos, esperando-se regularização nos próximos dias com a normalização da afluência para os patamares habituais".

O Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa é constituído pelos hospitais de Penafiel e Amarante e serve uma área onde vivem cerca de 520 mil habitantes.

Lusa