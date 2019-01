Oito mortos e 25 feridos graves é o balanço da operação Ano Novo da GNR que terminou à meia-noite. Entre as vítimas mortais há cinco condutores, 2 passageiros e 1 peão, um número que representa mais do dobro do ano passado. À SIC, o capitão João Amorim, da Divisão de Trânsito e Segurança Rodoviária da GNR, considerou que os acidentes com vítimas mortais não estão diretamente relacionados com o aumento de deslocações para as festas de Ano Novo.

No total foram registados mais de 1180 acidente nos 6 dias em que a GNR intensificou o patrulhamento nas estradas portuguesas.