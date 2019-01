Suspeita de alvejar marido em Porto de Mós terá fugido com a ajuda de amigos

A mulher suspeita de ter alvejado o companheiro com três disparos em Porto de Mós e que depois se colocou em fuga, foi detida ainda durante a noite de quarta-feira em Lisboa pela Polícia Judiciária. As autoridades dizem que se preparava para abandonar o país. Só amanhã deverá conhecer as medidas de coação.