Trabalhadores não docentes em greve na Secundária de Maximinos, em Braga

Os trabalhadores não docentes estão hoje em greve em algumas escolas do país, devido à falta de funcionários. A Secundária de Maximinos, em Braga, é uma das instituições afetadas. O sindicato que representa os trabalhadores fala de uma situação ainda mais complicada, uma vez que esta escola acolhe alunos com necessidades educativas especiais. A mãe de um dos alunos disse à SIC que as crianças têm o apoio possível e não o necessário. Conta que, por isso, tem constantemente de se deslocar à escola.