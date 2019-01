Hoje nos jornais

Títulos da imprensa de hoje:

Correio da Manhã:

- "Centeno trava professores. Sindicatos endurecem luta contra o Governo"

- "Rui Vitória sai do Benfica"

- "Desp. Aves-FC Porto (0-1): Dragão 7 pontos à frente das águias"

- "Sporting-Belenenses (2-1): Leão recupera segundo lugar"

- "Dispara para matar sobre marido por ciúmes e dinheiro"

- "Empresas municipais de novo sem amarras"

- "Tribunal recusa visto: Hélis de socorro correm o risco de ficar em terra"

- "Saldo natural: Mais 31 5'9 mortes do que nascimentos"

- "Globe Soccer Awards: Ronaldo conquista mais prémios"



Jornal de Notícias:

- "Atestar depósito este ano fica até 240 euros mais barato"

- "Aves 0-1 F.C. Porto: Dragão dá salto em frente"

- "Vitória apaga a luz mas mantém salário do Benfica"

- "Goucha debaixo de fogo após entrevistar defensor de Salazar"

- "As ligações de Carlos Alexandre a Orlando Figueira"

- "Face Oculta: Vara pode ser salvo por incidente processual"

- "Portagens: Desconto de 64% para camiões que circularem à noite"

- "Setúbal: Caos da Urgência faz esgotar oxigénio"



Público:

- "Benfica: À segunda tentativa e à terceira derrota, Rui Vitória é despedido"

- "Autoeuropa bate recorde mas fica aquém dos objetivos"

- "Ípsilon: Andy Warhol está pronto para as nossas selfies"

- "Deputados podem vir a ter três subsídios fundidos num só"

- "Bolsas em queda pressionam China e EUA a chegar a acordo"

- "Pela primeira vez pousámos no lado oculto da Lua"

- "Quase 20% dos idosos dizem-se vítimas de abuso psicológico"

- "TVI acusada de racismo por programa com 'Skin' condenado"



Jornal i:

- "A indústria milionária dos casamentos"

- "Legalização da canábis para fins recreativos vai ser debatida no parlamento já este mês"

- "Quem é Rita Melo, a acordeonista que bateu o recorde do Facebook em 2018?. 'Até ao fim do ano trabalhei numa farmácia'"

- "Divórcio anunciado: Rui Vitória corrido do Benfica"

- "Carlos Alexandre recusa convite para entrar na polícia"

- "Chineses desvendam a outra face da Lua"



Negócios:

- "Joana Carneiro: 'Tenho as oportunidades que tenho em Portugal porque nasci em Portugal'"

- "Há 10 anos que não se vendiam tantos carros"

- "Porque caem tanto as ações da Apple?"

- "Concorrência quer revogação da lei do trabalho portuário"

- "Mutualista: Tomás Correia descarta novas eleições no Montepio"

- "Brexit: Afinal, o Governo vai ter plano para precaver a saída sem acordo"

- "Tecnologia: Google transferiu 20 mil milhões de euros para paraíso fiscal"

- "Os milionários que estão a salvar os jornais nos EUA"



O Jornal Económico:

- "Onde vai estar o emprego em 2019"

- "Governo acelera novo aeroporto mas Ambiente pode travar tudo"

- "T-Roc já é o quarto modelo mais vendido da VW em Portugal"

- "Económico Madeira: Programa de Governo do PS aposta na economia do mar"

- "Economia do futuro: As empresas e os setores na vanguarda da inovação em Portugal"

- "Saúde: Médis aposta na saúde oral com lançamento de seguros e clínicas dentárias próprias

- "Mercados: 'BCE não vai ter condições para subir taxas de juro em 2019'"

- "Juristas e fiscalistas 2.0 vão perder menos tempo a tratar dados"



A Bola:

- "Apagou-se a luz: Rui Vitória já não é treinador do Benfica. E agora é de vez"

- "Iluminados: FC Porto e Sporting sofreram mas venceram"

- "Ronaldo e Jorge Mendes premiados no Dubai"



Record:

- "Vieira apaga Luz a Rui Vitória: Derrota em Portimão dita saída do técnico"

- "Leão na luta: Triunfo no dérbi dá ultrapassagem ao Benfica e regresso à 2.ª posição"

- "Líder de ferro: Dragão aumenta vantagem graças a golo de Éder Militão"

- "Jesus na linha da frente"

- "Justiça no Dubai para Ronaldo"

- "Vai treinar Gaitan: Jardim na China por 10 MEuro/ano"



O Jogo:

- "Militão cava o fosso: Central estreou-se a marcar na Liga e deixa Dragões com 5 pontos de vantagem na frente"

- "Leão já lidera a perseguição"

- "Vitória sai, Luís Castro é candidato"

- "Chaves-Feirense (0-0): Nulo agrava crises"

- "Globe Soccer Awards: Ronaldo vence 5.º globo"

Com LUSA.