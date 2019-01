Oeiras quer transformar-se na "capital do Natal" em 2019

O Christmas Fun Park vai abrir portas em novembro, no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras, e vai recriar a aldeia do Pai Natal na Lapónia, Finlândia, num recinto de 72 mil metros quadrados, anunciou esta sexta-feira a organização.

O objetivo é "transformar Oeiras na capital do Natal", levando neve e gelo ao Passeio Marítimo de Algés, no distrito de Lisboa, para recriar a típica aldeia do Pai Natal na Lapónia."O Christmas Fun Park abrirá portas em novembro de 2019.

Ao longo da época natalícia os visitantes podem usufruir de divertimentos únicos, espetáculos temáticos ou participar em atividades natalícias", descreve a organização em comunicado.

O parque de diversões de Natal representa um investimento de seis milhões de euros para os próximos quatro anos, esperando a organização receber cerca de 500 mil pessoas já este ano, na primeira edição.

De acordo com a organização, as edições do Christmas Fun Park terão ainda uma "forte missão social e um mercado de Natal acessível a todos", revertendo também um euro do valor de cada entrada no recinto para causas sociais.

Haverá programas e atividades especiais para diferentes públicos, quer sejam famílias, amigos, escolas, instituições sociais e até empresas.

"Pretendemos criar um espaço de referência, onde se conjuguem os valores e princípios do espírito de Natal, com fortes componentes de diversão e de responsabilidade social", afirmou Ivan Dias, da Christmas Fun Park, citado no comunicado.