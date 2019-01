Rui Moreira diz que desfecho do caso "Selminho" acaba com ambiente de maledicência

O Tribunal deu razão à Câmara do Porto no processo que opôs a autarquia à Sociedade Imobiliária Selminho, que pertence à família de Rui Moreira. O autarca disse, esta sexta-feira, que a decisão acaba com o ambiente de maledicência na cidade.