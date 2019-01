PCP diz que Governo vai fazer "apeadeiro" no Montijo para "beneficiar grupo económico"

O líder do PCP acusa o Governo de se preparar para construir um "apeadeiro", no Montijo, cedendo a interesses privados internacionais. O líder do PCP esteve este sábado na Vidigueira, onde falou também de uma estranha agenda à direita.