Retomadas buscas por dois homens desaparecidos no mar do Faial

As buscas para encontrar os dois homens desaparecidos no sábado na costa da freguesia da Ribeirinha, ilha do Faial, quando se encontravam na apanha de erva patinha, foram retomadas esta manhã.

Ontem as buscas foram suspensas pelas 22:30 locais (23:30 em Lisboa), segundo disse à agência Lusa o capitão do porto da Horta.

Segundo Rafael da Silva, não foram encontrados vestígios dos dois homens, tio e sobrinho, de 34 e 18 anos, respetivamente,

As autoridades locais temem que os dois desaparecidos possam ter sido arrastados para o mar pela ondulação, devido ao mau tempo que se tem feito sentir na região.

De acordo com o capitão do porto, os dois homens deslocaram-se de manhã para a orla costeira da freguesia da Ribeirinha, para a apanha daquela erva (uma espécie de alga utilizada na alimentação), mas os familiares só alertaram as autoridades dando conta do seu desaparecimento ao final da tarde.

As ilhas do Grupo Central (Faial, Pico, São Jorge, Graciosa e Terceira) estão mesmo sob aviso amarelo devido à passagem de uma superfície frontal fria, "com atividade moderada a forte", que tem provocado o agravamento do estado do tempo no arquipélago.

Com Lusa