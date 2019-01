Urgências de cinco hospitais com tempo de espera acima do recomendado

As equipas de urgência do Hospital Amadora-Sintra tiveram de ser reforçadas durante a noite de sábado para fazer face à afluência anormal de doentes. Não foi caso único: o tempo de espera recomendado para doentes urgentes quadruplicou também nos hospitais de Loures e do Montijo.