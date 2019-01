Convenção sobre futuro do ensino superior arranca hoje a pensar nos próximos 10 anos

Seis sessões em dois anos para encontrar "agenda para a década"

A "Convenção Nacional do Ensino Superior 20/30" é organizada pelo Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP).

A iniciativa que arranca hoje no ISCTE -- Instituto Universitário de Lisboa está dividida em seis sessões, que vão realizar-se ao longo deste ano e em 2020, e pretende, segundo a reitora do ISCTE e ex-ministra da Educação, Maria de Lurdes Rodrigues, "colocar a política do ensino superior na agenda do debate público".

O presidente do CRUP e reitor da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, António Fontainhas Fernandes, adiantou que a convenção pretende também criar o que muitas vezes falta aos reitores e ao ensino superior: tempo de reflexão.

"Portugal precisa de ter uma agenda para a próxima década, não podemos pensar a curto prazo. Os reitores muitas vezes não têm tempo para pensar. Estamos sempre a ser solicitados com novas arquiteturas legislativas e estamos sempre em permanente resposta. Penso que é importante refletir", disse Fontaínhas Fernandes.

O CRUP quer que desta primeira sessão da convenção e das que se lhe seguirem -- ainda em 2019, antes das eleições legislativas, preveem-se outras duas, nas universidades de Aveiro e do Porto -- saia uma "agenda para a década, que dê ao ensino superior uma ideia delineada de futuro".

Hoje estarão em análise temas como o acesso ao ensino superior; o financiamento; as condições de vida dos estudantes, desde o alojamento à ação social escolar, a comparação com os restantes países europeus e a inovação no ensino, como pistas tentar explicar a razão de em Portugal mais de 60% os jovens não prosseguirem estudos superiores.

Cada um dos painéis de discussão vai contar com um reitor -- no papel de moderador, não de interveniente -- e com um membro do Governo, ao qual caberá um comentário sobre os temas em debate por académicos e peritos, deputados, representantes sindicais, estudantes e outras individualidades.

Presidente e Governo na sessão de abertura

Na sessão de abertura da convenção participará o ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor e como "comentadores finais" dos temas em discussão em cada um dos painéis estarão o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, a secretária de Estado Adjunta e da Educação, Alexandra Leitão, o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Pedro Nuno Santos, o secretário de Estado do Emprego, Miguel Cabrita, a secretária de Estado Adjunta do primeiro-ministro, Mariana Vieira da Silva, e o secretário de Estado do Orçamento, João Leão.

Ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, caberá fazer o encerramento da primeira sessão da Convenção Nacional do Ensino Superior 20/30.

Com Lusa