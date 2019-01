Cristina Ferreira recebe um telefonema de Marcelo Rebelo de Sousa em direto

Na estreia do seu novo programa na SIC, esta segunda-feira, Cristina Ferreira foi surpreendida com um telefone do Presidente da República, que quis desejar felicidades à apresentadora.



O Programa da Cristina é o novo espaço das manhãs da SIC, de segunda a sexta entre as 10:00 e as 13:00. Saiba mais aqui: https://www.sic.pt/Programas/o-programa-da-cristina