Daniel Oliveira relembra como foi ameaçado de morte por Mário Machado

A presença de Mário Machado num programa de televisão da TVI foi um dos temas em análise no programa Eixo do Mal. Daniel Oliveira relembrou quando e como foi ameaçado de morte por Mário Machado. O comentador da SIC Notícias fez ainda uma descrição de alguns crimes atribuídos ao líder do movimento de extrema direita Nova Ordem Social. Alertamos para a violência de algumas dessas descrições.

O ex-líder da Frente Nacional esteve preso dez anos, em cúmulo jurídico, por crimes como discriminação racial, coacção agravada, posse ilegal de arma, danos e ofensa à integridade física qualificada.

O ministro da Defesa criticou também a decisão da TVI de convidar Mário Machado para um programa televisivo, considerando-a não muito diferente da de quem ateia incêndios."Vivemos tempos complexos e é preciso ter a noção que uma atitude destas por parte da estação em causa não é muito diferente de quem ateia incêndios pelo prazer de ver as labaredas", escreveu João Cravinho, num texto publicado na sua conta do Twitter.