Hoje nos jornais

Títulos dos jornais de hoje:

Correio da Manhã:

- "Cintra perde processo de 5 milhões: Ministério da Economia rescindiu contrato por falta de seguro contra riscos"

- "Benfica-Rio Ave (4-2): Águia renasce com Félix"

- "Leão de Keizer sem Bas Dost"

- "FC Porto: Sérgio elogia Rui Vitória"

- "Vende bebé a casal por 2500 euros"

- "Setor privado com aumentos salariais superiores à inflação"

- "Epidemia de gripe: Urgências hospitalares sobrelotadas ativam planos de emergência"

- "Viana do Castelo: Ator porno preso por homicídio no Minho"

- "Para estudantes: PSD quer privados a construir residências"

Público:

- "Portugal é dos países onde menos alunos passam para o Superior"

- "Portugal combina com UE ida à posse de Maduro"

- "Marcelo apela a que se evitem 'provocações e radicalismo'"

- "Património: três bibliotecas portuguesas entre as mais bonitas do mundo"

- "Racismo e fascismo: Carta aberta de mais de 300 personalidades pede intervenção do Estado"

- "Governo lança concurso para regional e ignora longo curso"

Jornal de Notícias:

- "Justiça não reconhece morte de empresário assassinado"

- "Casal mora num carro em frente ao Mar Shopping"

- "Cultura: Museu da Misericórdia do Porto candidato a melhor da Europa"

- "Televisão: Primeira batalha na guerra das manhãs marcada para hoje"

- "Bebés: Há cada vez mais homens a gozar os 30 dias de licença"

- "Ensino: Alunos do Superior dependem do dinheiro da família"

- "Valongo: Rapaz resiste a rapto e tortura para não entregar droga do pai"

- "Braga: 50 famílias condenadas a viver sem condições no Picoto"

- "Marco de Canaveses: Conta da Junta penhorada devido a um afogamento"

- "Benfica 4-2 Rio Ave: Eles viram a Luz"- "F. C. Porto: Dragões buscam 18.ª vitória frente ao Nacional"

- "Sporting: Bas Dost falha confronto com o Tondela"

Jornal i:

- "'Falsos' doentes e médicos desenquadrados entopem urgências: 'É o pior dos mundos' secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos"

- "A política pode ser entretenimento?"

- "Mau tempo: Três distritos com temperaturas negativas"

- "Sem-abrigo: Marcelo e Catarina unidos no combate à pobreza"

- "Morreu Vítor Jorge, o 'serial killer' português do Osso da Baleia"

- "Convenção do Ensino Superior 2020-2030: Reitores querem mais alunos"

- "Montijo: Acordo será assinado amanhã, novo aeroporto mais perto de ver a luz"

Negócios:

- "Gastos do Estado com advogados aumentaram 63%"

- "Conversa Capital: [Notes:presidente da AEP] A redução do IRC continua na cabeça dos empresários"

- "Cinco grandes da bolsa elegem gestão este ano"

- "Investidor privado: O que vai acontecer ao seu crédito da casa em 2019?"

- "Só Uber ainda não tem licença para operar"

- "Senhorios têm de entregar declaração em janeiro"

- "Ensino: Perda de alunos no Superior vai estar hoje em debate"

- "União Europeia: Theresa May leva de novo acordo do 'Brexit' a votação"

- "Transportes: Regulador da aviação civil com reservas sobre a lei dos drones"

A Bola:

- "Benfica-Rio Ave (4-2). Bom feeling: Bruno Lage regressa ao 4x4x3 e vence na estreia"

- "Tondela-Sporting: Bas Dost cria dor de cabeça"

- "FC Porto-Nacional: Fernando é atração"

- "Guerreiros sabem sofrer"

- "Estrela-Belenenses: Dois gigantes brilham na distrital"

Record:

- "Luzes que brilham: Vitória na estreia de Lage com bis de João Félix e Seferovic"

- "Keizer e ao ataque ao título: Em março ou abril veremos o que podemos fazer'"

- "FC Porto: Sérgio Conceição: 'Não vivemos em cima do que os outros fazem'"

- "Belenenses-V. Guimarães (1-0): Henrique cola azuis ao 5.º lugar"

- "8 mil reviveram duelo histórico nas distritais"

O Jogo:

- "Pódio a ferver: Vitórias complicadas na pedreira e na Luz"

- "Tondela-Sporting: Segunda volta será caseira"

- "FC Porto-Nacional: Caça à 18.ª"

- "Voleibol: Seleção apurada para o Europeu"

Com LUSA.