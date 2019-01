Está desaparecido, desde domingo, um homem que praticava 'bodyboard' na Costa da Caparica.

O desaparecimento foi comunicado aos bombeiros pouco depois das sete da tarde, hora a que a polícia marítima ativou todos os meios disponíveis.

As operações de busca e salvamento decorreram no areal e no mar, mas foram interrompidas pouco depois por causa da fraca visibilidade.

Só o carro do desaparecido foi encontrado estacionado na zona urbana da Costa da Caparica.