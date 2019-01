Defesa de Kevin Spacey contesta decisão judicial, nova audiência marcada para 4 de março 

Kevin Spacey está proibido de se aproximar do jovem que o acusa de abuso sexual. O ator foi ontem presente a um juiz na ilha de Nantucket, no estado de Massachussets. Spacey garante que está inocente. Os advogados do ator deram entrada com uma alegação de inocência e o juiz marcou uma nova audiência para 4 de março, à qual Kevin Spacey não terá que comparecer. Apesar disso, o juiz realçou que o ator terá que estar disponível por telefone.

Os advogados de Kevin Spacey tinham pedido que fossem guardados todos os dados do telemóvel da alegada vítima nos seis meses que se seguiram ao alegado abuso sexual, com a justificação de que os mesmos serão "provável defesa" do ator, algo a que o juiz acedeu.