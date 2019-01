Duarte Lima absolvido da apropriação de 5M€ de Rosalina Ribeiro

Segundo o semanário Expresso na base deste volte-face esteve o depoimento de Armando Carvalho, afilhado da viúva de Tomé Feteira, que depois de ter dito na fase de investigação que a madrinha se queixara do advogado, durante o julgamento afirmou que Rosalina Ribeiro nunca se queixou de nada.

A decisão estava marcada para 28 de janeiro, mas acabou por ser antecipada para esta segunda-feira.

O Ministério Público já tinha pedido a absolvição do ex-líder parlamentar do PSD no caso de abuso de confiança.

Duarte Lima não quis prestar declarações, mas em comunicado enviado ao Expresso diz que a sentença demonstra de maneira inequívoca que está inocente.