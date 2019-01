Greve dos enfermeiros do IPO de Lisboa com adesão de 90%, aponta sindicato

Os enfermeiros do Instituto Português de Oncologia (IPO) de Lisboa estão esta terça-feira em greve para exigir o descongelamento das progressões com "a contagem dos pontos justamente devidos", independentemente do tipo de contrato de trabalho.

Os profissionais reivindicam a "justa contabilização de pontos para todos os enfermeiros, independentemente do vínculo, para efeitos do descongelamento das progressões".