Hoje nos jornais

Títulos dos jornais de hoje:

Jornal de Notícias:

- "Desperdício de água agrava-se em metade dos concelhos do país"

- "FC Porto-Nacional (3-1) 18.ª vitória consecutiva"

- "Pepe regressou e já treina hoje"

- "Usar casas vazias para alojar alunos"

- "PSD: 'A política é um capítulo encerrado', diz Marcelo"

- "Face Oculta: Ainda faltam dois apensos no processo de Vara"

- "Sporting: Leão chega ao clássico com menos oito pontos"

- "Benfica: 'Se Mourinho disser que sim, vem logo', Luís Filipe Vieira"

- "Força Aérea: Major lucra 60 mil na corrupção das messes"

- "Vaticano atrasou cidade do 'design' em Gondomar"

- "Caparica: Saiu para praticar 'bodyboard' e desapareceu"

- "Globos: Freddie Mercury 'corre' para os Oscars"

- "Cristina chora com Marcelo e arranca lágrimas a Vieira"

Correio da Manhã:

- "Mil dias à espera por consulta de cardiologia"

- "Tondela-Sporting (2-1): Leão perde e fica atrás do Benfica"

- "FC Porto-Nacional (3-1): dragão alarga vantagem"

- "Barcelona encantado com João Félix"

- "Marcelo na 'guerra das comadres' da TV"

- "Presidente com reforma de 6490 Euro: Só recebe salário de Belém"

- "Suborno triplica para general"

- "Ministro defende fim gradual das propinas"

- "Aeroportos: Obras em Lisboa mais caras do que no Montijo"

- "Mata mulher em França e conduz até Sacavém"

- "Face Oculta: Falha judicial atrasa prisão de Armando Vara"

- "Aumento do ordenado mínimo na função pública atrasado para fevereiro"Público:

- "Taxas no aeroporto do Montijo vão ficar 80% mais baratas"

- "'Brexit' é votado a 15: Uma 'encenação' em Dover com 89 camiões"

- "Dirigentes distritais do PSD conspiram para tentar afastar Rio"

- "Diretor que fiscaliza fisco em substituição há três anos"

- "'Força Aérea tinha estrutura podre a gerir as messes'"

- "Trabalhadores pedem inspeção à Autoridade de Aviação Civil"

- "Sporting perde e deixa fugir FC Porto antes do clássico"

- "Globos de Ouro: A estranha noite do Bohemian Rhapsody"

- "Convenção: Até Marcelo já defende o fim das propinas no superior"

Jornal i:

- "Como as TV exploram as emoções para aumentar as audiências"

- "Parlamento recebe debate sobre tabaco... com apoio da Tabaqueira"

- "Quase dois milhões de falsas urgências até setembro"

- "PAN propõe venda de canábis nas farmácias"

- "Ruído do novo aeroporto do Montijo vai afetar 200 mil pessoas"

- "Saiba quais são os novos partidos e o que querem para o país"

Negócios:

- "Lisboa vai poder receber maior avião do mundo"

- "PS quer aumentar licença do pai, mas cortar na facultativa"

- "Montepio deixa de ser fardo para mutualista em 2022"

- "Fibroglobal muda sede para edifício do Sapo"

- "Distribuição: Lidl Portugal ajuda a exportar mais de 100 milhões"

- "Banca: Bancos não podem cobrar comissões em 12 serviços"

A Bola:

- "Paixão sem fim: Uma equipa que não se cansa de ganhar: 18.º triunfo seguido, recorde de Jesus igualado"

- "Benfica: Caio Lucas fechado"

- "Vieira abre a porta a Mourinho"

- "Tondela-Sporting (2-1): Cinzentão"

- "Sporting: Proposta por Cristian Borja"

- "Inglaterra: Nuno Espírito Santo afasta Liverpool da Taça"

O Jogo:

- "FC Porto-Nacional (3-1): Com bênção de Jesus: Igualado recorde de 18 vitórias seguidos do Benfica 2010/11"

- "Tondela-Sporting (2-1): Perdidos sem Dost"

- "Benfica: Caio Lucas chega hoje"

- "Braga: Ricardo Ferreira voltou a romper os ligamentos"

- "Inglaterra: Rúben Neves pôs Liverpool fora da Taça"

Record:

- "Clássico num 8: Dragão visita Alvalade com vantagem confortável"

- "Benfica: Caio Lucas por 5 anos"

- "Já não foge para o City: Tiago Dantas vai renovar"

- "Inglaterra: Bomba de Neves abate Liverpool"

Com LUSA.