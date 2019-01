Homem detido no Aeroporto Humberto Delgado por tráfico de cocaína

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, um homem por suspeita de tráfico de cocaína, anunciou hoje aquela polícia.

Em comunicado, a PJ refere que a identificação e detenção, através da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes, ocorreu "no quadro do controlo que regularmente é exercido sobre os movimentos de passageiros com origem em países considerados de risco", tendo em vista prevenir a introdução de estupefacientes em território nacional e noutros países europeus através dos aeroportos internacionais.

"Na posse do detido foi apreendida uma elevada quantidade de cocaína que o mesmo transportou em duas embalagens dissimuladas junto ao corpo, sob uma cinta, desde um país da América do Sul para Lisboa", indica a PJ, acrescentando que se chegasse aos circuitos de distribuição a droga seria suficiente para pelo menos 21.000 doses individuais.

O detido, de 28 anos de idade, foi presente a primeiro interrogatório judicial perante a autoridade judiciária competente e ficou em prisão preventiva.



A investigação prossegue a cargo da Polícia Judiciária.

LUSA