Médico afastado do INEM por alegadamente ter recusado transportar doente

António Peças, um médico cirurgião do Hospital de Évora, que é também campeão de horas no helicóptero de Évora, foi afastado pelo INEM. No entanto, só dia 1 de fevereiro deixará de prestar serviço, porque é nessa altura que termina o contrato. O inquérito disciplinar durou quase um ano.