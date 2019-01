União Europeia impõe sanções ao Irão após assassinatos em solo europeu

A União Europeia (UE) impôs esta terça-feira sanções aos serviços de informação do Irão e a dois funcionários acusados do alegado envolvimento em vários assassinatos e conspirações em território europeu, segundo o Ministério dos Negócios Estrangeiros dinamarquês.

As sanções são impostas à "direção de segurança interna" de informação iraniana e a dois funcionários desta divisão, incluindo o seu líder, Saeid Hashemi Moghadam, indicou o Ministério dinamarquês, em comunicado.

A informação foi confirmada na rede social Twitter pelo Governo da Dinamarca, que liderou essa represália dos 28 membros da UE, depois de Teerão presumivelmente tentar assassinar três dissidentes no seu território.

"É muito encorajador constatar que a UE acabou de chegar a acordo sobre as novas sanções direcionadas contra o Irão em resposta às atividades hostis e conspirações planeadas e perpetradas na Europa, incluindo a Dinamarca", escreveu o primeiro-ministro dinamarquês, Lars Lokke Rasmussen, na sua conta da rede social Twitter."

A UE permanece unida - tais ações são inaceitáveis e devem ter consequências", acrescentou.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros francês congratulou-se pelas medidas tomadas por Bruxelas, dizendo que os serviços de inteligência iranianos são responsáveis" pela organização do ataque planeado contra uma manifestação da Organização do Povo Mujahedin, frustrado em 30 junho de 2018 em Villepinte, norte da capital francesa.

Em outubro, a Dinamarca acusou o Irão de preparar um "ataque" contra três iranianos residentes no país escandinavo, suspeitos de pertencerem ao Movimento Árabe para a luta pela libertação de Ahvaz, parcialmente responsabilizado por Teerão num ataque mortal no sudoeste do país.

De acordo com a agência de notícias France-Presse, os serviços de informação holandeses (AIVD) têm fortes indícios de que Teerão esteve envolvido no assassinato de dois cidadãos holandeses de origem iraniana em Almere (centro) em 2015 e em Haia, em 2017.

Lusa