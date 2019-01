Administração do Hospital de São João demite-se

A administração do Hospital de São João, no Porto, entregou esta quarta-feira um pedido de renúncia ao Ministério da Saúde.

"O Ministério da Saúde teve conhecimento do pedido de renúncia do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário de São João, na sequência do término do mandato a 31 de dezembro. É um mecanismo que está previsto na Lei", disse o Ministério em comunicado, citado pela agência Lusa.

No documento, o Ministério diz que tem dialogado com o Conselho de Administração no âmbito da resolução do processo da ala de pediátrica, "reconhecendo o empenho do presidente em criar condições para a transferência dos doentes pediátricos para as instalações do hospital".