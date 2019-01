Avioneta que partiu de Cascais despenha-se no País Basco, um morto

Uma avioneta que partiu esta quarta-feira do aeródromo de Tires, em Cascais, despenhou-se junto ao Monte Hernio, no País Basco.

Segundo a Europa Press, as autoridades espanholas receberam o alerta por volta das 13:50 (12:50, em Lisboa), depois de perderem contacto com a avioneta privada que transportava dois tripulantes. O alerta foi dado por locais, que deram conta de uma explosão no Monte Hernio.

Pouco depois das 15:30 (14:30, em Lisboa), a polícia localizou os escombros da avioneta e, mais tarde, o corpo de um dos tripulantes. As autoridades estão agora à procura da segunda vítima.

Através das redes sociais, os serviços de emergência partilharam um vídeo dos escombros e das buscas, que estão a ser dificultadas pela forte névoa que está a atingir o monte.

A avioneta partiu de Cascais com destino à cidade espanhola de Hondarribia. Até ao momento, a nacionalidade dos tripulantes não é conhecida.