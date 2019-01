Bastonário dos Médicos elogia trabalho da administração do Hospital de S. João

O bastonário da Ordem dos Médicos defendeu a administração do Hospital de S. João que esta quarta-feira pediu renúncia à tutela. Sem confirmar as motivações para o pedido de renúncia, Miguel Guimarães elogiou o esforço dos diretores do S. João. O bastonário acredita que chegaram ao limite em defesa das crianças tratadas na oncologia.