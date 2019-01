Especialista em transportes não vê benefícios na expansão do metro de Lisboa

Luís Cabral da Silva, especialista em Tranportes e Vias de Comunicação, considera que a expansão do metro de Lisboa não vem resolver um problema, defendendo que a prioridade devia ser melhorar o serviço que já existe.

Concurso para construção das novas estações do Metro de Lisboa lançado hoje

O concurso para a construção das novas estações do Metropolitano de Lisboa, Estrela e Santos, e consequente prolongamento das linhas Amarela e Verde, foi lançado esta quarta-feira, num investimento de 210 milhões de euros.

O Ministério do Ambiente e da Transição Energética, que tutela os transportes urbanos, prevê que as obras de expansão do metro de Lisboa tenham ainda início durante o ano de 2019.