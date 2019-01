Hoje nos jornais

Títulos dos jornais de hoje:

Jornal i:

- "Mercado de Benfica: Hackers assustam escritórios de advogados"

- "A silenciosa absolvição de Duarte Lima"

- "Dinamarca vai construir nove ilhas artificiais para fazer o 'Silicon Valley europeu'"

- "Lei de Bases da Saúde: O que une e separa os partidos"

- "Crédito: bancos deram 37,4 milhões por dia para a compra de casa"

- "PSD: Rui Rio já é líder há um ano mas não resolveu a 'turbulência'"

- "Aeroporto do Montijo apresentado sem direito a perguntas"

- "Rui Vitória vai ser adversário de Jorge Jesus na Arábia Saudita"

Correio da Manhã:

- "600 mil na função pública sem aumento salarial"

- "Aeroportos de Lisboa e Montijo com capacidade para 50 milhões de passageiros"

- "Médico troca urgência por tourada"

- "Idosos com fome e frio enchem hospitais"

- "Cristina arrasa Goucha na estreia"

- "Reformados recebem novas pensões"

- "Armadilha no telemóvel provoca morte à facada"

- "Sexo e traição entre juízes sem culpados de crime de difamação"

- "Pepe no dragão até aos 38 anos"

- "Sporting: Bas Dost pronto para o clássico"

- "Terror em Alcochete: Mustafá ainda não pagou caução"

- "Volta a ser rival de Jesus: Vitória vai ganhar 9 milhões na Arábia"

Público:

- "Ameaça de recessão na Alemanha aumenta riscos na zona euro"

- "'Coletes amarelos': Mácron cria 'listas de desordeiros' inspirado no combate aos 'hooligans'"

- "Costa diz que Montijo 'é a decisão', com 50 anos de atraso"

- "PS prepara-se para expulsar mais de 300 militantes"

- "Técnicos propõem reorganização dos bombeiros"

- "Lei de Bases da Saúde. Quem defende o quê (e porquê)"

- "Teatro: Quando Ribeirinho encontrou Samuel Beckett"

Jornal de Notícias:

- "Um terço dos utentes não usa os cheques-dentista"

- "Supremo liberta colombiano que juiz diz ser 'ameaça à segurança nacional'"

- "ANA paga Montijo, mas sobe preços nos aeroportos"

- "Fumeiro vale 50 milhões só em quatro concelhos"

- "Taxa turística: receitas a crescer atraem mais cidades"

- "Contas: Dívida do Serviço Nacional de Saúde disparou em três anos"

- "Grande Porto: Menos gente ligada à água onde a gestão é privada"

- "Poupança: Depósitos em máximos e juros no mínimo"

- "Cristina Ferreira: triunfo claro sobre Goucha na guerra das audiências"

- " [Notes:Pepe] 'Vim competir por um lugar na equipa'"

- "Benfica: Caio Lucas chega das Arábias para contrato de cinco épocas"

Negócios:

- "Fisco adia revolução na informação empresarial"

- "Caixa deixa de ser acionista de Vale do Lobo"

- "Obras no Humberto Delgado só arrancam depois do verão"

- "Trabalho: Desemprego aumenta pela terceira vez em quatro meses"

- "Restauração: Grupo de José Avilez compra o café mais antigo do Porto"

- "Regulação: Banco de Portugal avalia travão para créditos até junho"

- "Pharol faz 'sprint' final para eleger administração"

- "Quase 20% das câmaras mudam o IMI. Veja o mapa"

Record:

- "Bas Dost ataca dragões: Treinou-se ontem sem limitações e joga clássico"

- "FC Porto: 'Vim lutar por um lugar', Pepe avisa concorrência"

- "Benfica: Caio Lucas assinou até 2024"

- "Jonas em risco para os Açores"

- "Treinadores propõem pausa na Liga"

- "Reunião na cidade do futebol: Treinadores propõem pausa na Liga"

- "Eduardo: 'Convite do Chelsea não se recusa'"

O jogo:

- "'Vim para competir', Pepe assinou por dois anos e meio, já treinou e promete 'trabalhar para honrar a camisola'"

- "Brahimi mais goleador que nunca"

- "Sporting: Idrissa Doumbia a caminho"

- "Benfica: Lage ganha força"

- "Chaves: Marcão rende 3,8 MEuro Erdem Sem é reforço"

- "Futebol: treinadores querem aligeirar calendário"

A Bola:

- "Jonas não vai aos Açores: Avançado lesionou-se no joelho direito no lance da expulsão em Portimão"

- "Caio Lucas assinou noite dentro"

- "FC Porto: pepe volta 12 anos depois"

- "Sporting: Bas Dost pronto para o clássico"

- "Arábia Saudita: Rui Vitória certo no Al Nassr"

- "Treinadores querem pausa no inverno"

