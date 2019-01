Ordem dos Médicos pede que MP investigue clínicas Ozonocare por burla

A Ordem dos Médicos pede ao Ministério Público que investigue as clínicas Ozonocare, por considerar que estão a pôr em causa a saúde publica dos utentes.

A investigação feita pela repórter Dulce Salzedas denunciou as alegadas irregularidades do enfermeiro, proprietário das clínicas, que estaria a prescrever aos utentes receitas com atos médicos diferentes dos que seriam praticados.

A Ordem dos Médicos mostra-se preocupada com o assunto e apresentou uma queixa ao Ministério Público pelos crimes de burla, falsificação e usurpação de funções.

Pede ainda a intervenção da Entidade Reguladora da Saúde, da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde e da Ordem dos Enfermeiros.