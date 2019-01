PSD vai arrancar com preparação para as eleições europeias

O presidente do PSD, Rui Rio, anunciou esta quarta-feira o arranque formal da preparação do partido para as europeias, ainda sem candidatos, e a realização em 16 de fevereiro da primeira convenção nacional do Conselho Estratégico do partido.

Numa conferência de imprensa na sede nacional do PSD, em Lisboa, durante uma reunião da Comissão Política, Rui Rio anunciou que o secretário-geral, José Silvano, foi nomeado para começar a constituir e nomear a estrutura de campanha para as eleições europeias.

Rui Rio anunciou ainda que no próximo dia 16 de fevereiro - quando passa um ano sobre o Congresso que o elegeu e na data em que o PS anuncia os seus candidatos às europeias - o PSD realizará a primeira convenção do Conselho Estratégico Nacional (CEN), no Europarque (Santa Maria da Feira, Aveiro).