Previsões de chuva por vezes forte para os Açores

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou hoje os Açores sob aviso amarelo (o terceiro mais elevado), devido às previsões de chuva, por vezes forte.



A meteorologista Vanda Costa, do IPMA explicou à agência Lusa que o agravamento do estado do tempo se deve a uma superfície frontal fria com atividade moderada a forte.



Segundo explicou, o mau tempo já se faz sentir nas ilhas do grupo ocidental (Flores e Corvo), situação que se deverá estender ao grupo central (Terceira, São Jorge, Pico, Graciosa e Faial) a partir das 14:00 locais (mais uma hora em Lisboa).



Assim, o IPMA emitiu aviso amarelo referente a precipitação para o grupo ocidental até às 17:00 locais (mais uma hora em Lisboa) de hoje.



As cinco ilhas do grupo central vão estar sob aviso amarelo das 14:00 de hoje às 05:00 de quinta-feira.



No grupo oriental (São Miguel e Santa Maria) o aviso amarelo vai vigorar das 02:00 às 17:00 de quinta-feira.



Face a essas previsões, o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores recomenda que sejam tomadas medidas de autoproteção.



A autoridade marítima já determinou o fecho a toda a navegação do Porto das Poças, em Santa Cruz das Flores, devido às condições meteorológicas, nomeadamente do estado do mar.

Lusa