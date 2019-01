Hoje nos jornais

Títulos dos jornais de hoje:

Jornal i:

- "Obras durante três anos e meio para dar nova vida ao metro de Lisboa"

- "Montenegro pressionado a avançar já contra Rui Rio"

- "Turismo do Porto: Candidatos obrigados a entregar novas listas"

- "Ataque informático: Blogue Mercado de Benfica encerrado novamente"

- "Pequim mobiliza mísseis capazes de afundar navio de guerra dos EUA"

- "Leonor Teles e a história do pescador de terra franca: 'Quando andei de barco com o Albertino pela primeira vez, senti que ele pertencia ao Rio"

Correio da Manhã:

- "Golpe de Lima custa 50 milhões aos contribuintes"

- "Leão de Costa dá milhões a Pepe no IRS"

- "Sporting: Jovane de volta contra o dragão"

- "Benfica: lesão salva Jonas do banco"

- "Ligações ao Benfica: Mãe de dirigente escondia contratos"

- "Corrupção na Força Aérea: 'General já recebia quando era capitão'"

- "Inspetora da Judiciária livra-se de homicídio"

- "147 concelhos com taxa mínima de IMI"

- "Montenegro avança para guerra com Rio"

- "Rendas da EDP: Ex-governante desmente Pinho"

Público:

- "Alunos com piores notas no exame de Português vão para professores"

- "Venezuela: Maduro entra em novo mandato isolado, mas firme no poder"

- "Montenegro pondera avançar já para a liderança do PSD"

- "Função Pública: Aumentos e progressões geram 'confusão'"

- " [Notes:Ex-secretário de Estado da Saúde, Adão e Silva] 'Obviamente tem de se pagar mais' a médicos e enfermeiros"

- "Fisco fica a saber este ano quem tem 50 mil euros no banco"

- "'Os Sopranos': Neste dia, há 20 anos, a televisão mudava para sempre"

- "Mudança: se a hora fosse sempre a de verão, o dia só nasceria às 09:00 no inverno"

- "Tecnologia: Alguns carros conduzem-se sozinhos. Outros leem emoções"

Jornal de Notícias:

- "Lisboa e Porto com mil milhões para novas linhas do metro"

- "Maduro isolado"- "Administração do S. João demite-se após anos de cativações"

- "Porto: Quartel dá lugar a habitações de rendas acessíveis"

- "Pedrógão: Câmara finta lei e contrata 53 precários"

- "Guimarães: Disfarçado de palhaço faz reféns e é apanhado em roubo"

- "Televisão: Maria não quer ser comparada a Cristina"

- "A incógnita Keizer contra a certeza Conceição"

- "Benfica: Bruno Laje à prova na viagem aos Açores"

- "Freamunde: Jogadores dormem dentro do estádio"

Negócios:

- "Exportações para Itália dispararam em 2018"

- "Metro de Lisboa pode chegar a Santo Amaro"

- "Gestora de fundos do GES alvo de coima pesada da CMVM"

- "Créditos do BES só podem ser reclamados até 08 de março"

- "Telecomunicações: Pharol deve ficar com 6% da Oi"

- "Lex: Advogados receiam tornar-se vítimas frequentes de ciberataques"

- "Contadores de eletricidade inteligentes podem voltar a ter apoios"

- "Viagens de estudantes de Erasmus não abatem no IRS"

Visão:

- "10 mandamentos para comer melhor"

- "11 histórias de enfermeiros: Horários, salários, agressões e noites sem dormir"

- "Trotinetes: Como se ganha com o negócio milionário"

Sábado:

- "Mário Soares: A herança de 17 milhões"

- "Império Nabeiro: Do café para o vinho e para a tauromaquia"

- "Televisão, fascismo e liberdade de expressão: A opinião de João Pereira Coutinho e Pedro Marta Santos"

Record:

- "Plano Varandas: Saiba o que o Sporting vai fazer no mercado de janeiro"

- "Três grandes perguntam pelo avançado do Rio Ave: Loucos por Vinícius"

- "Benfica: Jonas nem em Guimarães"

- "Lateral-esquerdo brasileiro: Rogério é alternativa a Grimaldo"

- "FC Porto: Cláusula de Militão sobe para 75 MEuro"

- "Portimonense-SP. Braga: 'Liga vai a meio e já querem um vencedor'"

O Jogo:

- "Militão blindado por 75 MEuro: Contrato do brasileiro prevê aumento de 50% no valor da cláusula este mês"

- "Benfica: Ferreyra e Castillo para faturar"

- "Clássico: dragões ganham no laboratório"

- "V. Guimarães: Francisco Ramos e Celis de saída"

A Bola:

- "Vieira vai falar com Mourinho: Cara a cara nos próximos dias para esclarecer o futuro"

- "Caio Lucas partiu a sorrir"

- "Varandas reclama Euro105 milhões por Gelson"

- "FC Porto: Herrera mantém viva a renovação"

- "Colômbia: Carlos Queiroz será o selecionador"

