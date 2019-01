Homem ferido com gravidade em acidente de trabalho em Paredes

Um homem de 47 anos ficou hoje ferido com gravidade na sequência de um acidente de trabalho em Paredes, no distrito do Porto, informou fonte dos bombeiros.



O alerta para a corporação de Paredes ocorreu pelas 10:02.



O acidente aconteceu na avenida do Freixedo, junto à Cidade Desportiva.



De acordo com a fonte, o homem estaria a realizar uma obra de construção de muros quando ocorreu o acidente. A vítima foi transportada para o Hospital de São João, no Porto.



No local da ocorrência estava outro trabalhador que sofreu ferimentos ligeiros e não quis ser transportado ao hospital, revelou a fonte.

Lusa