Líder do PSD-Lisboa diz que é possível eleger nova direção em 45 dias

A intenção de Luís Montenegro de se candidatar à liderança do PSD provocou várias reações junto dos deputados, no Parlamento. Pedro Pinto, líder da Distrital de Lisboa, disse que é possível haver eleições diretas no partido ainda antes nas europeias em maio.

Pedro Pinto, deputado social-democrata, considerado um dos críticos da atual direção do seu partido, referiu que o primeiro passo do processo - a convocação de um Conselho Nacional extraordinário do PSD - pode ser "muito rápido em termos de concretização, quer essa reunião seja convocada pelo líder, quer seja por quem quer que for".

"Um Conselho Nacional extraordinário, para se realizar, apenas precisa de três dias para a sua convocação", sustentou em declarações aos jornalistas na Assembleia da República.

De acordo com a interpretação feita pelo presidente da Distrital de Lisboa do PSD aos estatutos do seu partido, o prazo previsto para a realização de um congresso extraordinário "é o mesmo do que para um de caráter ordinário"