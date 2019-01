Linha ferroviária do Norte cortada em Espinho devido a atropelamento mortal

A linha ferroviária do Norte esteve sem circulação na zona de Espinho, distrito de Aveiro, desde cerca das 9h30, devido a um atropelamento mortal, segundo explicou hoje fonte dos bombeiros locais.



De acordo com as declarações à Lusa do comandante dos Bombeiros Voluntários do Concelho de Espinho, Pedro Louro, o atropelamento deu-se na passagem de nível do Silvalde, no sentido norte-sul.



A morte do indivíduo obrigou à paragem da circulação nos dois sentidos da Linha, sendo que os comboios em viagem no sentido sul-norte retomaram o movimento por volta das 10h00, acrescentou.



"O corpo da vítima está a ser retirado do local e pelas 10:30 já deverá ser retomada a circulação também no sentido Porto-Lisboa", referiu Pedro Louro.

Com Lusa