Luis Montenegro oficializa candidatura à presidência do PSD

O ex-líder parlamentar do PSD Luís Montenegro está disponível para disputar a presidência do PSD e quer "eleições já".

Luís Montenegro dará uma conferência de imprensa na sexta-feira, às 16:00, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, acrescentou a mesma fonte.

Montenegro esteve na abertura da Convenção do Movimento Europa e Liberdade, uma reunião que está a ser vista como um encontro da oposição a Rui Rio:

Luís Montenegro, que já no Congresso do PSD, em fevereiro, admitiu disputar no futuro a liderança do partido, deixou, mais tarde, várias críticas à liderança de Rui Rio:

Além de Luís Montenegro, também Miguel Morgado está disponível para a corrida à liderança dos sociais-democratas.