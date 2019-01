Luís Montenegro vai avançar com candidatura à liderança do PSD

Luís Montenegro vai mesmo avançar para uma candidatura à liderança do PSD e já terá as assinaturas necessárias, avançou o Expresso. O ex-líder do parlamentar do PSD não faz comentários, mas esta manhã esteve na abertura da Convenção do Movimento Europa e Liberdade. A reunião está a ser vista como um encontro da oposição a Rui Rio.