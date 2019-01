Encontrado em Badajoz veículo furtado dos bombeiros de Borba

O veículo de transporte de doentes dos Bombeiros Voluntários de Borba (Évora), que tinha sido furtado na quinta-feira de manhã, foi encontrado em Badajoz (Espanha), disse esta sexta-feira à agência Lusa o comandante da corporação, Joaquim Branco.

O comandante dos bombeiros indicou que o veículo, que serve para o transporte de doentes não urgentes, foi encontrado no bairro do Gurugu, na cidade espanhola de Badajoz.

Joaquim Branco explicou que a informação de que a viatura tinha sido encontrada foi dada aos bombeiros de Campo Maior, no distrito de Portalegre, cerca das 23:45 de quinta-feira, que depois a "canalizaram para as autoridades".

"A viatura está nas instalações da polícia, em Badajoz, intacta, está a ser submetida a perícias pela Polícia Científica espanhola e aguardamos a informação para a poder recuperar", adiantou o comandante dos bombeiros, indicando que não há suspeitos detidos ou identificados.

A Lusa contactou o Comando Territorial de Évora da GNR, que confirmou apenas que o veículo foi recuperado na quinta-feira, à noite, pela Guardia Civil espanhola, em Badajoz.

Segundo o comandante dos bombeiros, a viatura estava estacionada na parada do quartel e "há suspeitas de que tenha sido furtada entre as 06:00 e as 07:00" de quinta-feira.Joaquim Branco explicou que durante a manhã de quinta-feira foi detetada a falta da viatura, tendo sido contactados os bombeiros que estavam ao serviço, o que permitiu confirmar que o veículo não estava a ser utilizado.

A participação do furto do veículo foi feita cerca das 13:00 de quinta-feira, no posto da GNR de Borba.

