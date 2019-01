Hoje nos jornais

Títulos da imprensa de hoje:

Correio da Manhã:

- "Euromilionária quer 13 milhões de ex-marido"

- "Mourinho: Não sou opção para o Benfica'"

- "Montenegro avança com PSD a cair nas sondagens"

- "Salgado multado por 'buraco' de Angola"

- "Cadeia vigia cartas da viúva Rosa"

- "Investimento público: Governo anuncia 'chuva' de 22 mil milhões"

- "Santa Maria da Feira: despedida após revelar caso de assédio moral"

- "Dragão tenta agarrar Herrera"- "Águia suspeita de pagar"

Público:

- "MAI deixou dezenas de refugiados sem estatuto vários meses"

- "PSD: Montenegro avança já contra Rio, o líder que perdeu aliados"

- "Os passos e as datas decisivas do cerco ao presidente"

- "Pedro Marques na frente para liderar PS nas europeias"

- "Investimentos até 2030 abrem caminho a 3.ª travessia no Tejo"

- "Médico que recusou doentes afastado por interesse público"

- "Lisboa inicia guerra ao lixo e o primeiro alvo é o plástico"

- "Ípsilon: Josef Dadj no Porto entre a dança e a fotografia"

Jornal Notícias:

- "Estado não perdoa multas a ambulâncias com doentes urgentes"

- "Montenegro sai da sombra"

- "Sentença dos 'Vistos Gold' foi lida, mas acórdão ainda está por concluir"

- "CTT: Mais de 15 concelhos em risco de perder estações"

- "Pampilhosa: 49 precários contratados à margem da lei"

- "Função Pública: Aumentos diferenciados forçam greve"

- "Entrevista: 'Continuem humildes e vão conseguir ganhar [Notes:Aboubakar] "

- "Campeonato: Braga empata em Portimão e deixa segundo lugar ao alcance do Benfica"

Jornal i:

- "Entrevista a Catarina Furtado: 'Sou supercrítica em relação ao meio da televisão'"

- "Dossiê: Vaga de frio ameaça saúde dos portugueses"

- "Montenegro avança para a liderança do PSD e provoca terramoto no partido"

- "Tancos: Detido mais um suspeito de estar envolvido no furto de armas"

- "Marques Mendes diz que 'a realidade do parlamento é muito deprimente'"

- "Venezuela: Maduro promete continuar a construir o socialismo"

- "CTT garantem que têm pelo menos uma estação por concelho"

Negócios:

- "Santa Casa apanhada no colapso do BES"

- "Dona da Zara corta encomendas a Portugal"

- "Estado entra com 18% em plano de investimentos de 22 mil milhões"

- "CMVM analisa valorização da Inapa antes de operação da Parpública"

- "Anacom exige aos CTT uma estação em cada concelho"

- "Política: Desafio de Montenegro a Rio é 'jogada de alto risco'

- "Sondagem: Popularidade de Marcelo em queda acentuada"

- "Miguel Pinto Bastos Araújo: 'O conhecimento científico pode tirar graus de liberdade à política'"

- "Sophia, a escritora que dançava os poemas"- "Elisabeth Warren, a mulher que quer destronar Trump"

O Jornal Económico:

- "Fundo dos lesados exige 1.600 milhões às seguradoras dos gestores do BES"

- "Vasco da Gama vai ter faixa de 'bus' ou metro ligeiro"

- "Millenium BCP quer vender participação de 29,7% na Inapa"

- "Política: Montenegro desafia Rui Rio a convocar eleições diretas no PSD"

- "Entrevista [Notes:Jorge Magalhães Correia] : 'A Fidelidade passou a ser uma multinacional com entrada na América Latina'"

- "Agro-alimentar: Produtores de maçã de Alcobaça exigem mini-Alqueva para irrigar o Oeste"

- "Manipulação: Portugueses têm 17 mil automóveis por reparar afetados pelo 'dieselgate'"

- "Ministério Público: Magistrados do MP admitem acionar fundo da greve para ano de protestos"

- "Herdade do Rio Frio tem oito interessados e ofertas vão até 40 milhões"

- "Política: Programa de Governo ainda tem centenas de medidas por concretizar"

- "Um ano de Rui Rio na presidência do PSD"

- "Educação internacional: 'Não devia haver propinas no primeiro ciclo', diz reitora do ISCTE-IUL"

O Jogo:

- "Portimonense-Braga (1-1): Outra vítima: Algarvios voltam a fazer sangue entre candidatos ao título"

- "FC Porto: Soares pede foco total"

- "Benfica: David Luiz quer voltar"

- "Sporting: Leões querem Atlético e Nice punidos"

- "Clássico: Keizer: Quantas vezes ganhou 1-0?

- "Conceição: quantas vezes ganhou 4-3?"

Record:

- "Félix mais 10: Miúdo aposta firme no centro do ataque"

- "'Não sou opção para o Benfica', Mourinho"

- "Sporting: Keizer prepara meio-campo mais defensivo"

- "FC Porto: Marega procura ajuste de contas"

- "Arábia Saudita: Vitória já veste a camisola"

- "Portimonse-SP. Braga (1-1): Tropeção no Algarve"

A Bola:

- "Doumbia é leão: Médio esperado hoje em Alvalade para assinar até 2023"

- "Rui Vitória confirmado no Al Nassr"

- "Dragões insistem em Carlos Vinícius"

- "Pepe opção para o clássico"

- "França: Rony Lopes 2019 vai ser o meu ano"

- "Santa Clara-Benfica: Novo exame para Bruno Lage"

- "Vieira não desiste de Mourinho"

- "Guerreiros tropeçam"

Com LUSA.