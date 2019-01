Ministra diz que caso do médico afastado do INEM não mancha credibilidade do instituto

Questionada sobre o médico do INEM, investigado por ter recusado transportar alguns doentes, a ministra da Saúde respondeu que as instituições são muito mais importantes do que casos excecionais e que as instâncias próprias vão investigar e tirar consequências.

O médico foi afastado do INEM depois de ter, alegadamente, simulado uma doença para não transportar um doente, enquanto se encontrava numa corrida de touros.

António Peças é médico cirurgião do hospital de Évora e faz também trabalho para o INEM. Entretanto, foram divulgados outros dois casos que o INEM terá investigado e em que o médico terá, alegadamente, mostrado resistência em transportar doentes.