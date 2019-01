PSD cada vez mais longe do PS

O PSD continua a afundar-se na sondagem deste mês de janeiro e está já a mais de 15% do PS. Os socialistas estão mais longe da maioria absoluta e também caem, mas se as Legislativas fossem hoje, ganhavam as eleições. No estudo de opinião para a SIC e para o Expresso, o novo partido de Santana Lopes consegue 4% de intenções de voto.