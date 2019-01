"Venho falar da Aliança", Santana Lopes recusa comentar situação no PSD

À chegada à convenção do Movimento Europa e Liberdade, na Culturgest, em Lisboa, Pedro Santana Lopes, antigo dirigente social-democrata, não quis comentar a situação política do PSD. O líder e fundador do Aliança mostrou-se interessado em falar do seu partido.

O antigo líder parlamentar do PSD, Luís Montenegro, anuncia hoje a sua disponibilidade para disputar a presidência do partido, em conferência de imprensa no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, pelas 16:00.

A convenção do Movimento Europa e Liberdade, que termina hoje, tem como objetivo influenciar o discurso político, mas rejeita qualquer ataque a lideranças partidárias ou governativas.