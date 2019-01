GNR encontra indícios de tráfico humano em loja no Seixal

A Guarda Nacional Republicana encontrou indícios do crime de tráfico de seres humanos durante uma ação de fiscalização a uma loja em Paio Pires, Seixal, na tarde de sexta-feira, disse à Lusa fonte da autoridade policial.

A operação foi realizada pelo destacamento da GNR de Almada, juntamente com a Autoridade para as Condições de Trabalho e a Autoridade Tributária, a um "hipermercado" chinês, inaugurado recentemente, tendo sido encontrados no local 17 cidadãos nepaleses, três dos quais a viver ilegalmente em Portugal e com indicação para abandonar o território.

Do total de cidadãos nepaleses, 14 foram realojados pela Segurança Social, tendo as autoridades detetado também a viver no local quatro cidadãos chineses, um romeno, um brasileiro e um português.

O caso foi agora enviado para o Ministério Público do Seixal.

De acordo com o comando da GNR de Setúbal, durante a operação foram ainda identificadas duas situações possíveis de maus tratos a animais e levantados 36 autos de contraordenação laboral.

Lusa