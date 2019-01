Rui Rio faz declaração ao país esta tarde

Na sexta-feira, o antigo líder parlamentar do PSD, Luís Montenegro, manifestou disponibilidade para se candidatar à liderança do partido e desafiou Rui Rio a convocar eleições diretas antecipadas de imediato.

"Se tem mesmo Portugal à frente de tudo, mostre coragem e não hesite em marcar estas eleições internas, não tenha medo do confronto, não se justifique atrás de questões formais, o tempo é de confronto político", afirmou Montenegro, numa declaração sem direito a perguntas no Centro Cultural de Belém, em Lisboa.

O presidente do PSD já foi questionado duas vezes sobre este desafio - sexta-feira à noite no Porto, após uma audiência com o Presidente da República, e hoje em Coimbra, depois de uma reunião do Conselho Estratégico Nacional -- e ambas as ocasiões prometeu reagir "a seu tempo".

"Eu vou responder, naturalmente, não vou fazer de conta que nada está a acontecer, seria uma grande hipocrisia. Agora eu fui corredor de cem metros, mas quando tinha 20 anos de idade, agora é mais meio fundo e fundo, portanto, com calma e na devida altura", afirmou.

Rui Rio completa no domingo um ano como presidente do PSD, num mandato que é de dois anos.