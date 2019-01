Conselho Nacional extraordinário do PSD na quinta-feira no Porto

A reunião do Conselho Nacional extraordinário do PSD para submeter à votação a moção de confiança do presidente Rui Rio realiza-se na quinta-feira, no Porto, às 17.00, disse esta segunda-feira à Lusa o presidente deste órgão, Paulo Mota Pinto.

Rui Rio anunciou no sábado que iria convocar o Conselho Nacional do partido, em resposta ao desafio de Luís Montenegro, para que marcasse eleições diretas já. Um desafio que o líder do PSD rejeitou.

A semana social-democrata começou com os dois protagonistas desta crise interna separados por centenas de quilómetros, com Rio a norte do país, onde cumpre uma agenda intensa e promete dedicar a semana às empresas. Já o seu adversário foi recebido esta tarde pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

Com Lusa